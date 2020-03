Agnone, Linda Marcovecchio e Annalisa Melloni vanno al gruppo misto

«Reduci dalle recenti vicende politico ­amministrative che ci hanno visto rimettere le deleghe di vicesindaco e di assessore, abbiamo scelto di abbandonare il gruppo di maggioranza “Insieme per Agnone” costituendoci come gruppo misto». Con queste parole, le due ex assessore di Agnone, Linda Marcovecchio e Annalisa Melloni, hanno ufficializzato la loro nuova collocazione nell’assemblea civica. «Come abbiamo già ampiamente espresso in consiglio comunale, la mancanza di condivisione della linea politica, dei metodi, delle decisioni, ci ha quasi naturalmente portate a cambiare percorso – continuano Marcovecchio e Melloni – questa nuova configurazione esprime, per noi, un distacco netto dalla maggioranza di cui vaglieremo le scelte e l’operato amministrativo con giudizio critico e severità morale, senza atteggiamenti preconcetti, sostenendone solo e soltanto l’attuazione di provvedimenti che riterremo volti al bene dell’ente comunale e di tutta la cittadinanza. La nostra nuova posizione, sicuramente non facile, ma improntata ai principi e ai valori di un centro destra moderato, ci restituisce la libertà da comportamenti e metodi non sempre condivisibili, a volte offensivi della dignità del giudizio personale. Faremo opposizione. Non faremo sconti e soprattutto vigileremo affinché tutti quei progetti da noi personalmente intrapresi e seguiti in questi anni non vengano accantonati. La nostra storia avrebbe potuto e dovuto avere uno sviluppo diverso. Oggi sentiamo più che mai forte la responsabilità di un mandato elettorale che non vogliamo e non possiamo tradire, per dare forza e futuro al nostro ideale politico e al nostro credo morale e sociale».