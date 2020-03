ACLI Campobasso si conferma Scuola Calcio elitè

Per il terzo anno consecutivo la Polisportiva Acli Campobasso è stata riconosciuta come Scuola Calcio Élite. Il Club del capoluogo impegnato nella crescita sportiva dei giovani molisani ha in calendario diverse iniziative. Martedì 10 marzo le Acli di Campobasso ospiteranno il Sassuolo Calcio. A scendere in campo questa volta, saranno i migliori ragazzi della regione Molise invitati opportunamente per l’occasione: potranno mostrare le proprie velleità i nati nel 2006 e 2007. Il direttore generale del club di serie A Francesco Palmieri con il suo entourage è in cerca di rinforzi per le proprie formazioni giovanili.