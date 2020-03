Verde urbano, ambientalisti a confronto venerdì all’ex Lavatoio

Share on Twitter

Share on Facebook

Stato del Verde urbano a Isernia, aspetti normativi, servizi ecosistemici del verde urbano e buone pratiche gestionali. Venerdì 6 marzo 2020, alle ore 18, ad Isernia, presso l’ex Lavatoio – “Ru puzz” incontro dibattito con la cittadinanza organizzato da: Arci, Legambiente, Lipu e WWF. L’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 2020 “Anno internazionale della salute delle piante”. La comunità internazionale riconosce in tal modo l’importanza dei vegetali e della loro salute. Il nostro Paese si è dotato nel 2013 di una legge sul verde in città, la n. 10/2013, intitolata “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”, con l’obiettivo di promuovere con forza una rinnovata cultura del verde e degli alberi nei contesti urbanizzati, dove vive e lavora la maggior parte degli italiani, e di valorizzare le ricadute positive sul clima locale, sulla qualità dell’aria e sui livelli di rumore.