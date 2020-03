Venafro. “Scuola pubblica”, presentato il libro di Tonino Atella

Garantire un servizio efficiente e al passo con i tempi, che consenta alle nuove generazioni di acquisire conoscenze e competenze appropriate, necessarie per rilanciare e favorire il progresso del nostro Paese. Questo, in sintesi, il messaggio lanciato dal giornalista ed ex docente Tonino Atella, nel suo ultimo libro dedicato alla “Scuola pubblica”, presentato a Venafro. Durante il suo intervento Mario Giannini, già docente del “Giordano”, prendendo spunto dal libro, ha messo in evidenza gli aspetti positivi dell’azione didattico-educativa, ma anche tutte quelle situazioni che invece andrebbero corrette. La presentazione di scena alla Palazzina Liberty ha trovato pieno sostegno da parte dell’Amministrazione comunale, da sempre impegnata a promuovere iniziative culturali in città, ha spiegato il consigliere comunale Anna Maria Buono.