Termoli, a fuoco il tetto di una casa a Rio Vivo. Illese tre persone – VIDEO

Paura nella zona di Rio Vivo a Termoli dove, per cause da accertare, un incendio ha interessato il tetto di un’abitazione. Illese la proprietaria di 76 anni e l’inquilina con un bimbo di tre anni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Il rogo è stato domato e sono in corso gli accertamenti per verificare eventuali danni alla struttura.