Serie D, rinviata a mercoledì 11 marzo Cattolica – Vastogirardi

Ufficiale, domenica non si giocherà la sfida tra Cattolica e Vastogirardi valida per la 27 esima giornata del girone F. Questa mattina la Lega Nazionale Dilettanti ha disposto il rinvio di tutte le gare in programma per i gironi B, C e D, oltre che dei match Vado – Seravezza del gruppo A e San Marino Cattolica – Vastogirardi del girone F. Il Dipartimento interregionale preso atto del Decreto del Consiglio dei Ministri del 1 marzo che recepisce e proroga alcune delle misure già adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha deliberato per il rinvio di diverse gare in programma domenica. Tra queste anche la sfida del Vastogirardi. Tuttavia per gli altomolisani si tratta di uno slittamento di soli tre giorni, la sfida verrà recuperata, infatti, mercoledì 11 Marzo. Cambia poco in ottica regolarità del torneo rispetto ai grandi cambiamenti che si stanno assistendo a livello di Serie A. Per i gialloblu di Farina otto giorni per preparare il turno infrasettimanale previsto a Cattolica, prima della sosta prevista da calendario, domenica 15 marzo, per la disputa del torneo di Viareggio.