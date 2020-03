Nino D’Angelo eletto presidente del Consiglio comunale di Castelmauro

Il consiglio comunale di Castelmauro elegge il suo presidente. Nell’ultima seduta dell’assise civica è stato eletto il consigliere Nino D’Angelo alla carica di presidente del Consiglio comunale. Degli 11 consiglieri presenti, 8 hanno dato la loro preferenza: ben 7 voti sono andati al presidente eletto, 1 voto al consigliere Angelo Antonio Tancredi. Il gruppo di minoranza, rappresentato in aula dal consigliere Anna Turco, non ha partecipato alle operazioni di voto, essendo contrario all’istituzione della carica del presidente del Consiglio comunale, definita una “figura inutile che rappresenta solo un costo aggiuntivo per la nostra comunità”. Il sindaco Flavio Boccardo ha tenuto a precisare che “non è vero che ci sarà un aumento di spesa in quanto la voce al bilancio è identica nell’ammontare agli anni precedenti, anzi ci sarà un risparmio”. Infine, il consigliere Costantino Manes Gravina ha affermato che “in un momento in cui abbiamo, a livello nazionale, un referendum per ridurre i parlamentari, ci sarà l’istituzione di una nuova figura istituzionale”.