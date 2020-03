Montenero di Bisaccia, truffa ad anziano: Carabinieri scoprono autore

I Carabinieri di Montenero di Bisaccia hanno denunciato un uomo di trentacinque anni, campano, con precedenti, per truffa a un anziano del posto.

Si è finto un dipendente dell’ufficio postale, andando a casa del pensionato ultraottantenne e ingannandolo con l’ormai noto stratagemma del finto pacco da consegnare al nipote della vittima, chiedendo una consistente somma di denaro.

Anche grazie all’aiuto dei cittadini, i militari si sono attivati e hanno raccolto elementi poer denunciare iul campano, identificato..

Nella circostanza, i Carabineiri hanno chiesto alla Questura di Campobasso l’irrogazione del foglio di via obbligatorio per cui, l’accusato di truffa, non potrà , varcare i confini del territorio di Montenero di Bisaccia.

“La fiducia dei cittadini nelle Istituzioni – hanno fatto sapere dai vertici dell’Arma – consente di prevenire e contrastare fenomeni criminosi particolarmente odiosi per le forme e le finalità con cui sono compiuti”.