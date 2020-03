Coronavirus, il sindaco di Trivento sospende le attività didattiche. Il primo cittadino, Pasquale Corallo, ha emanato, nella mattinata di oggi, 3 marzo, l’ordinanza di sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, per la giornata del 7 marzo prossimo. Una misura di prevenzione all’emergenza epidemiologica Covid-19, che consentirà di effettuare interventi straordinari di sanificazione/disinfezione nei plessi scolastici, durante il giorno di chiusura. La sospensione delle attività didattiche è stata voluta, dunque, per prevenire possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, con particolare riguardo alla popolazione scolastica. Dopo i casi accertati di positività al virus in regione, le misure di prevenzione si fanno sempre più impellenti al fine di arginare il più possibile il rischio da contagio.