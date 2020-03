Colletorto, il vento scoperchia un tetto in costruzione: pioggia di tegole sul corso. Danni e paura – VIDEO

Danni e tanta paura lunedì sera a Colletorto dove il fortissimo vento ha scoperchiato un tetto di un fabbricato in costruzione facendo volare decine di tegole sulla strada e sui marciapiedi. Fortunatamente nessuna persona è rimasta colpita gravemente. Diverse auto sono state danneggiate dalle tegole scaraventate dalle raffiche di vento. I danni alle vetture sono ingenti. Una persona che si trovava in auto è riuscita a proteggersi coprendosi con il braccio e ha riportato delle escoriazioni. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Santa Croce e i Carabinieri. Sul posto il sindaco Cosimo Mele, la Giunta e l’amministrazione comunale. Il corso è stato chiuso per mettere in sicurezza il fabbricato e verificare l’entità dei danni.