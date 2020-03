Test negativo per paziente ricoverato al Cardarelli, ‘chiuso’ per alcune ore il reparto di Urologia

Per alcune ore il reparto di Urologia dell’ospedale Cardarelli di Campobasso è rimasto praticamente ‘hiuso a visitatori e ad altre persone, anche dipendenti dell’ospedale stesso, provenienti dall’esterno. Il motivo è stato il caso sospetto di un paziente ricoverato nel reparto. I medici hanno deciso di eseguire per precauzione un tampone e di verificare dunque la presenza o meno di un caso di coronavirus, l’esito è stato negativo e dunque la situazione nel tardo nel pomeriggio è tornata alla normalità. Per alcune ore un cartello sulla porta avvisava che le visite ai pazienti ricoverati erano sospese e anche i dipendenti dell’Asrem che lavorano al reparto e gli studenti impegnati nei tirocini e arrivati in ospedale a metà giornata si sono visti negare l’accesso fino a quando è arrivato l’esito negativo del tampone.