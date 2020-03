Calcio Promozione, Ururi in testa

Vetta solitaria per l’Aurora Ururi. E’ questa la maggiore notizia della giornata 25 del torneo di Promozione. Il successo, nel derby bassomolisano, griffato da Vito Casalanguida porta i giallorossi in testa. Tre punti di vantaggio sul Castel di Sangro sconfitto in anticipo a Civitanova del Sannio dal Carovilli. Il Castello non riesce a ritrovarsi lontano dalle mura amiche, gli uomini di mister Cristiano sono alla quarta sconfitta consecutiva esterna, nessun punto ottenuto in trasferta nel 2020. La super serie di vittorie consecutive a cavallo tra Novembre e Dicembre resta, tuttavia, un’ottima base per il salto di categoria per gli abruzzesi che possono godere ancora di 8 punti di vantaggio sulla terza della classe Ala Fidelis. Salvo cali clamorosi, le due battistrada sono destinate a salire in Eccellenza, mancano comunque ben 9 gare al termine della stagione, 27 punti sono tanti e qualche scenario può sicuramente cambiare.

Ala Fidelis e Volturnia sembrano aver cambiato definitivamente passo, 3 vittorie consecutive per la squadra di Alfedena, 4 per il team guidato da mister Farrocco. Le due neo promosse azzardano una prima mini fuga in ottica play off. Nel calderone di centro classifica trovano spazio ben 9 società, si passa dagli spareggi promozione a quelli per non retrocedere nel giro di soli 6 punti. Equilibrio totale con la quota salvezza che probabilmente si alzerà oltre i 40 punti. Considerati, oggi, i 32 punti di Cliternina e Campomarino, ultime due squadre al momentodella griglia play out, potrebbero servire 42/43 punti per festeggiare la matematica permanenza in categoria. In zona retrocessione sembra ormai spacciato il Biccari, superato 3 a 0 dal Ripalimosani, il team pugliese venderà cara la pelle sino al termine delle ostilità. In crisi la Polisportiva Kalena, penultima con meno 4 dal Termoli 2016. In forma la Polisportiva Fortore che con due vittorie consecutive rilancia le ambizioni per la salvezza diretta.