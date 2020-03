Basket femminile di Serie A2 la Final Eight posticipata ad aprile

Niente Coppa Italia nel prossimo fine settimana: il Presidente Massimo Protani e il Consiglio Direttivo della Lega Basket Femminile hanno deciso, in accordo con la Federazione Italiana Pallacanestro, di rinviare la Final Eight di Coppa Italia Serie A2, in programma il 6-7-8 marzo 2020 a Moncalieri (TO). La competizione tricolore è stata posticipata al primo week end di aprile da venerdì 3 a domenica 5. Alla base di questa decisione l’ultima direttiva Ministeriale che avrebbe costretto gli organizzatori a disputare l’evento a porte chiuse. La Lega quindi ha preferito rinviare l’evento in attesa che rientri l’emergenza sanitaria. A proposito dei campionati sospesi lo scorso week end, nel prossimo fine settimana si tornerà regolarmente in campo le squadre delle zone “rosse” giocheranno senza pubblico. Niente appuntamento di Coppa Italia per la Molisana Basket Campobasso che tornerà in campo solo il 21 marzo con la trasferta di Umbertide. Un mese senza gare ufficiali, dunque, per le rossoblù che sfrutteranno la