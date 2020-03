Isernia. Coronavirus, mercoledì scuole infanzia, primaria e medie chiuse per far disinfettare i locali

Il sindaco di Isernia, Giacomo d’Apollonio, a scopo meramente cautelativo e precauzionale, facendo seguito ai provvedimenti del governo centrale e di quello regionale per la prevenzione del Covid-19, ha disposto con propria ordinanza, per la giornata di mercoledì 4 marzo, la chiusura di tutte le scuole secondarie di primo grado, primarie e dell’infanzia facenti capo all’I.C. “S. Giovanni Bosco” e all’I.C. “Giovanni XXIII”, nonché delle sezioni Primavera operanti sul territorio del Comune di Isernia, al fine di espletare gli interventi di igienizzazione e sanificazione straordinaria degli ambienti scolastici, consentendo nelle scuole l’accesso di personale scolastico e comunale eventualmente ritenuto necessario per il supporto agli interventi in parola.