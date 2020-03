Emergenza Coronavirus, le decisioni dell’Ordine degli avvocati di Isernia

Il presidente Maurizio Carugno ha indetto una riunione straordinaria per il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Isernia per l’attuazione delle linee guida ministeriali in relazione all’emergenza Coronavirus. Oltre alle misure adottate presso il palazzo di giustizia e concordate in sede di Conferenza permanente, il Consiglio ha deliberato di procedere a formulare un elenco di iscritti disponibili ad assicurare sostituzioni in udienza per gli avvocati provenienti da altri circondari o distretti; di sensibilizzare i propri iscritti ad utilizzare, nel settore civile, il ricorso a strumenti e modalità telematiche anche per il deposito degli atti introduttivi del giudizio; di istituire presso la segreteria del Consiglio dell’ordine pentro lo ‘Sportello per il cittadino’, al fine di diffondere una corretta informazione sulle misure relative all’accesso alla giustizia adottate in relazione all’emergenza sanitaria in corsa (lo sportello sarà accessibile anche in via telefonica e telematica); di auspicare la collaborazione tra le varie anime dell’avvocatura al fine di ‘evitare disorientamento nonché allarme e turbamento nell’opinione pubblica’.