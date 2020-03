Emergenza Codiv-19, le misure del Governo a sostegno del turismo riguarderanno anche il Molise

L’emergenza Coronavirus sta mettendo in ginocchio l’economia del Paese, con particolare incidenza sul settore del turismo. Per tentare di arginare i danni, già particolarmente ingenti, il Governo ha varato un pacchetto di misure a sostegno del settore. A beneficiarne anche gli operatori turistici del Molise. Le misure prevedono la sospensione dei versamenti previdenziali e contributivi per alberghi agenzie e tour operator di tutta Italia e possibilità per le agenzie di rimborsare i clienti con un voucher valido 1 anno. Sospensione fino al 30 aprile 2020 dei versamenti dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali per agenzie di viaggio e turismo, tour operator e tutte le imprese turistico ricettive in tutta Italia.