Coronavirus, primo caso in Molise: una donna di Montenero ricoverata al Cardarelli

E’ il primo caso di Covid 19 in Molise. E’ una donna di Montenero di Bisaccia, ora ricoverata nel reparto di malattie infettive dell’ospedale Cardarelli, a Campobasso. Tosse accompagnata dalla febbre da quattro giorni. I sintomi hanno allarmato la sessantenne, che qualche giorno fa era andata a trovare i figli che risiedono in provincia di Benevento. L’occasione, una festa di Carnevale. Tornata in Molise la donna ha cominciato ad accusare tosse e febbre alta. E’ stata lei stessa, questa mattina intorno alle 12,30 ad avvisare il 118 che l’ha trasportata all’ospedale del capoluogo, attrezzato per questa evenienza. Il tampone effettuato nel reparto di malattie infettive ha dato esito positivo. Subito è scattata la procedura e l’esito del primo responso è stato inviato allo Spallanzani di Roma. Nel pomeriggio l’ospedale della capitale ha confermato: la donna di Montenero ha contratto il Covid19. Le sue condizioni vengono giudicate dalla direzione sanitaria buone La struttura ha anche già provveduto a ricomporre i contatti e gli spostamenti effettuati negli ultimi giorni dalla paziente, per consentire il controllo alle persone che sono entrate in contatto con lei. Con molta probabilità, dicono gli esperti, il contagio è avvenuto proprio in Campania. La rete sta funzionando alla perfezione, ha commentato il governatore Toma, che ha ribadito che il cordone consente di tenere sotto controllo la situazione. Fino al caso di oggi pomeriggio, il numero delle persone in isolamento non era aumentato. L’asrem invita i cittadini ad attenersi alle disposizioni delle ordinanze e alle principali regole per evitare il contagio