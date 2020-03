Coronavirus. Crociera negata a una coppia isernina che si stava imbarcando negli USA

Disavventura per una coppia isernina in vacanza negli Stati Uniti, per via delle misure adottate oltreoceano per contenere la diffusione del coronavirus. Dopo aver soggiornato da alcuni parenti, marito e moglie hanno raggiunto Miami, in Florida, per un viaggio in crociera. Ad attenderli, un’amara sorpresa. Alla coppia è stato impedito di salire sulla nave, poiché proveniente dall’Italia. Marito e moglie – nonostante non abbiano accusato alcun sintomo – sono stati costretti a rinunciare. Domani prenderanno un aereo per tornare in Italia.