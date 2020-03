Calcio Eccellenza il Compresorio Vairano allunga in classifica

Colpo decisivo del Comprensorio Vairano. Gli uomini di mister Urban superano il Venafro al Marchese del Prete e ipotecano il salto di categoria in serie D. In rete gli acquisti del mercato dicembrino, provenienti dal Vastogirardi, doppietta per Di Mauro e gol di D’Aguanno. Gli ex gialloblu sigillano il campionato con un vantaggio di 8 punti a sette giornate dalla fine. La squadra che nei numeri sta dominando il torneo con 80 gol fatti e sole 10 reti subite, insomma dei riferimenti che dimostrano la forza del team di Vairano Patenora. Vantaggio aumentato per il pareggio del Tre Pini nel derby contro l’Aurora Alto Casertano. A Capriati al Volturno non va oltre l’1 a 1 la squadra di Camorani reduce anche dalla gara degli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Torrese. Di Caterino per i padroni di casa, e Vecchio per il Tre Pini le reti della contesa. Tonfo interno delle Acli Campodipietra contro l’Isernia. A sorpresa il team di mister D’Ambrosio si è imposto per 2 a 0 sul sintetico del campo Acli di Campobasso. Gara giocata male dai rossoblu, poco lucidi e brillanti rispetto alle ultime uscite. Sempre quarto posto per la squadra di Cordone accorciata in classifica dal Roccasicura. Prosegue la marcia del team di mister Pecoraro, netto 4 a 0 al Bojano sabato in anticipo. Vittoria netta con un super Lombardi in vetrina, autore di una doppietta. Il Roccasicura può continuare a scalare la classifica con un calendario in discesa, l’obiettivo per i gialloblu è quello di giocare la post season con i favori del campo.

In zona salvezza, importante successo del Gambatesa contro il Campobasso 1919, tre punti d’oro per i fortorini con la possibilità, ora, di chiudere i giochi salvezza domenica prossima nel match interno contro il Termoli. Proprio i giallorossi sono in caduta libera, sconfitta tennistica al Cannarsa contro il Pietramontecorvino. Si complica in modo deciso la lotta salvezza per i termolesi, a rischio retrocessione diretta. Colpaccio del Baranello contro il Guglionesi, 2 a 1, rete decisiva di Vinciguerra e salvezza quasi raggiunta a quota 28 punti. Infine formalità il Sesto Campano, 4 a 1 contro il fanalino Alife. Ricordiamo che domenica il campionato sarà fermo per la sosta tecnica prevista da calendario. Si torna in campo domenica 15 marzo.