Bambino investito da autopirata, caccia grossa al conducente, rintracciato e denunciato dai Carabinieri

Autopirata investe un bambino di Agnone appena sceso dallo scuolabus. Fortunatamente non ha riportato ferite, ma è caccia grossa al conducente dell’auto che si è allontanato senza prestare soccorso. È successo davanti al supermercato MD alle porte di

Agnone. Dalle prime ricostruzioni pare che il bambino fosse appena sceso dallo scuolabus e stesse attraversando la strada per

rientrare a casa dopo la scuola. È stato investito da un’auto in transito e chi era alla guida non si è fermato a prestare soccorso. Sul posto una pattuglia del Norm della locale compagnia Carabinieri che ha subito avviato indagini per risalire all’identità dell’investitore. Il bambino è stato trasferito in ospedale, ma le sue condizioni sembrano buone. In serata il conducente dell’auto pirata, un 32enne, è stato rintracciato e denunciato a piede libero.