Macro-regione, D’Alfonso in Molise rilancia le intese con l’Abruzzo

Luciano D’Alfonso a Venafro per parlare di macro regione Abruzzo – Molise, su invito di Stefano Buono, dirigente regionale del Pd, che si propone di affrontare l’attuale momento di crisi territoriale ritornando a rilanciare il vecchio e ambizioso progetto di riunificazione tra le due regioni, anche in risposta ai movimenti autonomi nati ad Agnone e a Termoli, che propongono referendum popolari per tornarsene con l’Abruzzo. Insomma c’è fermento nell’aria, il Molise è davvero troppo piccolo per contare e farsi rispettare a livello nazionale, la crisi sanitaria ne è la palese dimostrazione. Se n’è parlato davanti ad una folta platea di ospiti nel suggestivo salone delle feste dell’antico nobiliare palazzo armieri di Venafro.