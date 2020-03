Incidente sulla Tangenziale di Termoli: muore un giovane di 29 anni

Share on Twitter

Share on Facebook

Incidente mortale lungo la Tangenziale di Termoli all’altezza del lungomare nord. La vittima è un giovane di 29 anni, M.C., di Lanciano. Per cause da accertare ha perso il controllo della sua Lancia Y che si è schiantata sul guardrail in una piazzola di sosta della corsia opposta.

Per lui non c’è stato nulla da fare: quando i soccorritori sono arrivati era già morto. Da una prima ricostruzione, l’impatto sarebbe avvenuto sotto gli occhi della fidanzata che lo seguiva a bordo di una Jeep Renegade. Entrambi viaggiavano verso Petacciato.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i volontari della Misericordia di Termoli. Dei rilievi si occupa la Polizia stradale che ha deviato il traffico su collegamenti alternativi. Sono in corso gli accertamenti per fare chiarezza sulle cause dello schianto costato la vita al giovane abruzzese.

Sarà l’autorità giudiziaria a stabilire se sarà necessaria l’autopsia.