Coronavirus, 111 persone in sorveglianza e 75 in isolamento precauzionale a domicilio

Continua l’azione di monitoraggio sul territorio. La rete dell’emergenza, in Molise, è all’opera costante, anche oggi, domenica 1 marzo. Medici e istituzioni, con in testa il Governatore Donato Toma, sono in costante contatto tra di loro e con Roma.

Al momento, ore 11,30, i tamponi effettuati risultano negativi, 75 sono le persone in isolamento precauzionale a domicilio, 111 quelle in sorveglianza.

“Considerando la circostanza che l’isolamento precauzionale coinvolge l’intera famiglia – hanno fatto sapere dalla Presidenza della Regione – il numero degli interessati è da considerarsi contenuto.

Le misure varate dal governo nazionale a sostegno del turismo sono valide anche per il Molise. Stop fino al 30 aprile del versamento dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali.

Toma confida, comunque, in ulteriori misure più consistenti ed è in continuo contatto con la Capitale.