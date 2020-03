Carcassa di tartaruga ritrovata sulla spiaggia tra Termoli e Petacciato

Una carcassa di una grossa tartaruga è stata rinvenuta lungo la spiaggia del litorale tra Termoli e Petacciato. L’esemplare, notato da alcuni passanti, è stato circoscritto dalla Guardia Costiera in attesa della rimozione. È probabile che la tartaruga sia stata trascinata a riva dal mare mosso. Non si conoscono le cause della morte. Sono in corso gli accertamenti da parte delle autorità competenti per il recupero.