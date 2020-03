Agnone. I consiglieri regionali abruzzesi in campo per salvare il Caracciolo

Un assist a favore del Caracciolo di Agnone stavolta arriva dalla Regione Abruzzo. La quinta commissione – presieduta da Mario Quaglieri – ha infatti firmato all’unanimità un documento che impegna il presidente Marco Marsilio a individuare insieme al presidente della Regione Molise Donato Toma un percorso comune che permetta di firmare l’accordo di confine, facendo in modo di qualificare una volta per tutte il presidio altomolisano come ospedale di area particolarmente disagiata. Nel documento pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Abruzzo viene sottolineata l’importanza vitale che da sempre ha avuto il Caracciolo per i cittadini che vivono nei paesi dell’Alto Vastese. Il declassamento della struttura priverebbe due importanti aree interne dei servizi necessari a garantire il diritto alla salute dei residenti. Sebbene il Pos 2015-2018 della Regione Molise abbia inquadrato il Caracciolo quale presidio di area disagiata, poco o nulla è stato fatto per mantenere le prestazioni ai livelli standard previsti dal decreto Lorenzin, è scritto nel documento. Anzi, la carenza cronica di personale, il continuo taglio dei servizi e il mancato reperimento di beni strumentali hanno portato l’ospedale molisano a una lenta agonia che si manifesta con il progressivo depotenziamento di reparti fondamentali per la tutela della salute dei cittadini. Ma non solo: con l’imminente pensionamento di alcuni medici e i concorsi ancora in alto mare, si rischia seriamente di portare alla chiusura per consunzione dei reparti, su tutti quello di medicina. Per questo la quinta commissione della Regione Abruzzo ha invitato Marsilio ad agire in fretta per tutelare e garantire i servizi ritenuti vitali per gli ospedali di montagna, invitandolo sia a trovare un’intesa con Toma sia a portare la questione sul tavolo dei ministeri della Salute e delle Finanze.