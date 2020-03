Scambio di telefonate tra Roberti e il nuovo dg Florenzano: “Presto in visita al San Timoteo”

Primo contatto tra il sindaco di Termoli Francesco Roberti e il neo direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano. Dopo avergli inviato una lettera aperta nei giorni scorsi dove si sottolineava la necessità di un incontro, il primo cittadino ha rinnovato telefonicamente a Florenzano l’invito per una visita all’ospedale San Timoteo, per fargli conoscere da vicino la realtà che attualmente si vive al nosocomio, trovando piena disponibilità da parte del direttore generale. Il sindaco ha ribadito la disponibilità da parte dell’amministrazione comunale di Termoli per cercare di tracciare un nuovo cammino a salvaguardia della salute dei residenti del Basso Molise.