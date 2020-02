Parco del Matese, il Consiglio regionale modifica la perimetrazione: allargati i confini

Sulla perimetrazione del Parco del Matese il Consiglio regionale, riunito ieri in seduta monotematica, interrotta per pochi minuti solo per le comunicazioni del presidente Toma sull’emergenza Coronavirus, ha trovato un punto d’incontro, approvando la mozione del Partito democratico, prima firmataria Micaela Fanelli, che ne allarga i confini. Un voto che in sostanza modifica la delibera adottata dalla Giunta regionale a fine 2019 che ha trovato tutti d’accordo, una volta tanto, maggioranza ed opposizione, ad eccezione del consigliere Cefaratti che, nell’astenersi dal voto, ha parlato di papocchio, riferendosi soprattutto ai tempi stringenti entro i quali la Terza Commissione dovrà sentire i Comuni e tutte le parti interessate. Un lavoro da portare a termine entro trenta giorni. La nuova perimetrazione prevede l’inserimento l’area di Campitello Matese, di Civita di Bojano, oltre all’intero territorio delle riserve regionali di Guardiaregia, Monte Patalecchia e i torrenti Longano e Longanello.

“Un ottimo risultato”: così il capogruppo del Pd, Micaela Fanelli ha definito il voto espresso dall’Aula. “Il Consiglio regionale ha corretto il tiro sulla perimetrazione – ha commentato – assumendo sulle proprie spalle la corretta competenza sulla pianificazione territoriale e quindi sulle zone escluse e su quella incluse. L’aula – ha proseguito la Fanelli – ha scelto di stare dalla parte giusta, per eliminare le storture relative ad esclusioni importanti, come Campitello e civita di Bojano. Sono certa che la Commissione lavorerà velocemente e bene”, ha concluso l’esponente del Pd. A cui ha fatto eco la posizione espressa dal Movimento 5Stelle: “Abbiamo portato l’esecutivo sulle nostre posizioni, basate sul modello della concertazione. La strada è tracciata ed è sicuramente migliore di quella che la Giunta regionale aveva proposto. Il Parco del Matese è una opportunità da non perdere”.