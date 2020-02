“Lontano dagli occhi”, presentato a Isernia il romanzo di Paolo Di Paolo

Ha riscosso ampio interesse e apprezzamento l’evento culturale organizzato dall’Associazione culturale “Promozione Donna” alla libreria Della Corte di Isernia. Il giornalista Umberto Di Giacomo ha infatti incontrato Paolo Di Paolo, autore del romanzo ‘Lontano dagli occhi’, edito da Feltrinelli. Di Paolo, classe ’83, è considerato uno degli autori più brillanti e prolifici del panorama letterario italiano. Ha incassato già numerosi riconoscimenti: è stato finalista del Premio Italo Calvino e tra i cinque finalisti nazionali del Premio Campiello Giovani. Nel 2013, con ‘Mandami tanta vita’ è stato finalista del Premio Strega e vincitore del Premio Salerno Libro d’Europa e del Premio Fiesole Narrativa Under. Il suo ultimo romanzo è davvero particolare. Lontano dagli occhi sottolinea la capacità della letteratura di far comprendere verità a volte inaccessibili e a riempire i vuoti della nostra vita. Il romanzo racconta tre storie diverse, ambientate nella Roma degli anni ‘80. Tre donne si ritrovano a vivere lo stesso destino: smettere di essere soltanto figlie e diventare mamme. Ma non sono certe di volerlo, si sentono fragili e insofferenti. Del resto la gravidanza non era prevista. Anche i loro partner sono confusi. Ma tra un colpo di scena e l’altro il figlio arriva e in un modo o nell’altro occorre affrontare questa responsabilità. Non sempre, però, le cose vanno per il verso giusto. Per qualcuno questo romanzo è almeno in parte autobiografico. Forse è servito a Di Paolo, attraverso al a letteratura, a riempire un vuoto. Ma su questo l’autore preferisce non rispondere. Ognuno la troverà la sua verità leggendo il romanzo.