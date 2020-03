Lavori di completamento della struttura per anziani di San Biase, 280mila euro dalla Regione

Lavori di completamento funzionale della struttura per anziani di San Biase, 280mila euro dalla Regione. La struttura di via Valle potrà ora essere completata dopo l’approvazione, in giunta comunale, del progetto esecutivo dell’intervento. La struttura sarà in grado di ospitare circa 15 anziani e garantire tutti i profili di assistenza che la normativa vigente prevede. Un progetto portato avanti dall’amministrazione comunale guidata da Isabella Di Florio, finanziato con fondi regionale, e che si propone di coprire l’intero territorio, coinvolgendo i comuni limitrofi, considerato che si tratta di aree interne, tutte contraddistinte dal fenomeno dello spopolamento e dell’invecchiamento della popolazione. Dei 165 residenti di San Biase, il 50% circa sono ultra 65enni. I dati non si discostano di molto per i comuni vicini come Sant’Angelo Limosano, Limosano, Lucito.