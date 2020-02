Insegnanti di sostegno, all’Unimol corso per quattrocento posti

Quattrocento posti per la partecipazione al quinto ciclo del Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Li ha assegnati il Ministero dell’Università e della Ricerca all’Università del Molise e saranno così ripartiti: 70 posti per la scuola dell’Infanzia, 130 per la Primaria, 100 per la secondaria di primo grado e 100 per la secondaria di Secondo grado. La scadenza per l’iscrizione online alla selezione è prevista per le ore 12 del prossimo 20 marzo.