Coronavirus, Toma: “14 tamponi effettuati in Molise, sono negativi”

Coronavirus. In Molise 65 i casi in isolamento precauzionale e 98 i casi di sorveglianza. Nessun contagiato. In tutto 14 i tamponi effettuati, tutti negativi. 4 effettuati solo oggi, riguardo i casi sospetti arrivati. Toma, dal quale abbiamo ricevuto i dati introno alle 19.45, ha ribadito che nell’ipotesi di caso sospetto bisogna contattare i numeri telefonici attivati dall’Asrem, lo 0874313000 e lo 0874409000 attivo dalle 8 alle 24, evitando di recarsi al Pronto soccorso.