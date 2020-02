Carabinieri Isernia. Appello agli anziani: occhio alla truffa del Coronavirus, non aprite a nessuno

Nella serata di ieri, presso la sala Consiliare del Comune di Longano, il Comandante della Stazione Carabinieri di Isernia, ha incontrato i cittadini del luogo, illustrando loro le truffe più ricorrenti in danno degli anziani. in particolare è stata illustrata una tecnica molto recente che i malviventi stanno realizzando, riferita a controlli sanitari da parte di sconosciuti che qualificandosi medici/infermieri chiedono di entrare in casa per accertamenti. In pratica, i truffatori, mostrando falsi tesserini di riconoscimento quali funzionari dell’Azienda Sanitaria Locale, fingono di essere stati mandati per prestare assistenza sanitaria a domicilio per effettuare il controllo da eventuali contagi da “Coronavirus” e, esibendo falsi tamponi da eseguire sui presenti, entrano in casa per poi impossessarsi di denaro o altri oggetti di valore. L’invito è quello di segnalare all’Arma dei Carabinieri ogni circostanza sospetta utilizzando il 112, di non aprire a nessuno a meno che non sia stato personalmente richiesto l’intervento o si sia presentato personale dell’ASREM con un medico o Carabinieri in uniforme. In altri casi gli sconosciuti cercano di entrare in casa con la scusa di sanificare le case o le banconote. Si presentano vestiti da paramedici, con la classica divisa del soccorritore, si fanno consegnare i soldi spiegando che passando di mano in mano le banconote possono facilmente trasmettere il virus.