Bojano: organizzavano festini a base di droga, i Carabinieri denunciano due donne

Un via vai di gente, soprattutto giovanissimi. Facevano la spola con la casa di una donna di 40 anni, residente in una piccola frazione di Bojano. Qualcuno ha segnalato la circostanza e i Carabinieri si sono subito attivati e hanno deciso di controllare, in particolar modo un locale dell’abitazione destinato a ricovero attrezzi o autorimessa. Gli uomini dell’Aliquota Operativa, insieme a un equipaggio dell’Aliquota Radiomobile, hanno accertato la presenza di alcuni tavolini, suoi quali erano visibili i residui di droga e involucri. Altre perquisizioni hanno permesso ai Carabinieri di trovare modiche quantità di crack e marijuana, materiale per confezionare e suddividere in dosi, un bilancino di precisione ed alcune sigarette in parte fumate. All’interno della struttura vi erano diverse persone tra cui una rumena 35enne, ospite della proprietaria di casa, che aveva altro crack e marijuana.

Le due donne sono state denunciate per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

“Ancora una volta – hanno sottolineato dalla Compagnia Carabinieri di Bojano – l’importanza delle segnalazioni dei cittadini che consentono poi una pronta ed efficace risposta alle esigenze della collettività”.