Basket, confermata la Final Eight di Coppa Italia di Serie A2

La Molisana Basket Campobasso si prepara alla Final Eight di Coppa Italia. Moncalieri diventa per tre giorni il centro della pallacanestro italiana in rosa, appunTamento al PalaEinaudi dal 6 all’8 marzo. Tutte le partite saranno trasmesse in chiaro in diretta streaming su Lega Basket Femminile TV. Le ragazze di caoch Sabatelli fanno il loro debutto il 6 marzo contro Carugate con palla a due alle 18,30.

IL PROGRAMMA

Venerdì 6 Marzo 2020 – Quarti di Finale

Gara 1 – Ore 14.00 E-Work Faenza vs Ecodent Point Alpo

Gara 2 – Ore 16.00 Parking Graf Crema vs Credit Agricole La Spezia

Gara 3 – Ore 18.30 La Molisana Campobasso vs Mapp Tools Blackiron Carugate

Gara 4 – Ore 20.30 Akronos Moncalieri vs La Bottega del Tartufo Umbertide

Sabato 7 Marzo 2020 – Semifinali

Gara 5 – Ore 17.30 Vincente gara 3 vs Vincente gara 2

Gara 6 – Ore 20.30 Vincente gara 4 vs Vincente gara 1

Domenica 8 Marzo 2020 – Finale

Gara 7 – Ore 18.00 Vincente gara 6 vs Vincente gara 5