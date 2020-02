ASREM, inizia l’era Florenzano. Virginia Scafarto, ex Commissario, nominata Direttore Sanitario

Oreste Florenzano, il nuovo Direttore Generale dell’Asrem, si è insediato ed ha assunto ufficialmente il suo ruolo. Inizia così una nuova stagione per l’Azienda sanitaria regionale. Al secondo piano dell’edificio di via Ugo Petrella Florenzano ha già mosso i primi passi: ha tenuto una riunione con i collaboratori più stretti e, cosa più importante, ha nominato nella veste di Direttore sanitario dell’azienda la Dott.ssa Virginia Scafarto che, sino a ieri, ha ricoperto il ruolo di Commissario dell’Azienda sanitaria dopo la dipartita a settembre dell’ex DG Sosto. Una nomina pro tempore, precisa, dovuta all’ottimo lavoro sin qui svolto dalla Scafarto e in attesa che si perfezioni in Regione la lista degli idonei al ruolo di Direttore Sanitario per l’assegnazione della nomina definitiva a cui si aggiungerà anche quella del Direttore Amministrativo.

Florenzano è consapevole della salita erta e difficile che lo attende, un percorso non solo arduo ma ad ostacoli dovuto alle tante criticità sia di ordine economico (la Regione è ancora in piano di rientro) e gestionale, per via del regime commissariale in corso. “Con i Commissari avvierò subito un percorso improntato al massimo rispetto”, dice, facendo capire non intenderà essere spettatore passivo di decisioni prese altrove. “Da quando ho saputo della mia nomina, mi sono messo a studiare in maniera approfondita la situazione del Molise che non è facile. Confido però di fare un buon lavoro”. Con questa prospettiva di fiducia si apre quindi l’era Florenzano, e vedremo nelle prossime settimane se oltre alla prospettiva arriveranno anche i primi risultati di un sistema giunto al collasso.