Scoperta eccezionale a San Martino in Pensilis: spunta una necropoli romana nel cantiere del campo sportivo

Scoperta eccezionale a San Martino in Pensilis. Si tratta di una necropoli romana che potrebbe risalire anche ad oltre duemila anni fa. Il rinvenimento, da quanto si apprende, è avvenuto nel corso dei lavori avviati nel campo sportivo del paese. Per questo motivo la Soprintendenza dei beni culturali ha posto l’area sotto vincolo archeologico. Si parla di almeno dieci tombe. Sono in corso ulteriori verifiche per approfondire quanto rinvenuto nel cantiere ora chiuso.