Progetti di utilità diffusa, il Comune di Limosano seleziona due lavoratori disoccupati

Il Comune di Limosano seleziona due lavoratori disoccupati nell’ambito del progetto di utilità diffusa denominato “Tutela e conservazione del territorio comunale e dell’ambiente”. L’obiettivo è l’inserimento e il reinserimento sociale di soggetti maggiormente svantaggiati, attraverso la realizzazione di progetti di utilità diffusa. Il progetto sarà realizzato attraverso l’inserimento di soggetti disoccupati iscritti al competente Centro per l’Impiego della Regione Molise e possono presentare la candidatura chi ha residenza in Molise, chi ha esaurito il periodo di copertura degli ammortizzatori sociali o ne sia sprovvisto, chi sia sprovvisto di trattamento pensionistico, chi sia stato interessato da licenziamento collettivo o da cessazione del rapporto di lavoro, chi non sia percettore di Reddito di Cittadinanza. Il progetto di utilità diffusa avrà una durata massima di 12 mesi con un impiego di 20 ore settimanali per ogni lavoratore pari a circa 80 ore mensili. Ogni destinatario può partecipare ad un solo progetto di utilità pubblica o a più di uno purché non superi i 12 mesi e il valore finanziario individuale di euro 6.500,00. Per candidarsi i lavoratori dovranno far pervenire la domanda presso l’ufficio protocollo del Comune di Limosano, su modello scaricabile dal sito istituzionale dell’ente, al quale si rimanda per ogni più specifica informazione: www.comune.limosano.cb.it La scadenza dell’avviso è stata fissata per il giorno 14 marzo 2020 alle ore 14.00.

Vittorio Scarano