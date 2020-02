Futsal femminile, la serie C regionale torna in campo

Prende il via oggi la quarta giornata del girone di ritorno del Campionato regionale femminile di futsal. Il Mirabello questa sera alle ore 21.00 ospiterà il Castello Matese. Padrone di casa alla ricerca di punti per mantenere il piazzamento nelle zone alte della classifica. L’esperienza delle gialloblù contro le giovani leve del Castello Matese, formazione che chiude la graduatoria. La capolista Cus Molise osserva il turno di riposo. Le ragazze di mister Di Gregorio non hanno perso il ritmo partita. Martedì Piacquadio e socie sono state impegnate nella gara di ritorno della prima fase nazionale della coppa Italia di serie C. Dopo la sconfitta patita all’andata l’obiettivo principale era fare bella figura e questo è avvenuto. Eliminazione dalla competizione tricolore ora testa solo al campionato per il Cus Molise. Ad insidiare la vetta delle bianco-rosse l’Arcadia Termoli che domani sarà impegnata a Miranda con l’obiettivo di conquistare l’intera posta in palio e agganciare il Cus in vetta alla classifica. Miranda – Arcadia Termoli in campo domani alle ore 16.00. Al Pala Selvapiana la Chaminade ospiterà l’Aesernia Roccasciura, squadre in campo alle ore 18:00. Le ragazze di mister Marsella vogliono inaugurare una mini serie positiva, iniziata sabato scorso in casa del Castello Matese. Il quadro della giornata si chiuderà domenica mattina alle 12:30 al Pala Pedemontana: Venafro – Montenero. Le due squadre sono divise da due punti in graduatoria, in vantaggio le padrone di casa. Mercoledì 4 marzo si tornerà in campo per recuperare la seconda giornata di ritorno rinviata per la scomparsa di Valentina La Porta giocatrice dell’Arcadia Termoli.