Fasolino, Colagiovanni ed Esposito attaccano la maggioranza 5 Stelle al Comune di Campobasso

I consiglieri comunali di Campobasso Salvatore Colagiovanni e Carla Fasolino, Popolari per l’Italia e il capogruppo di forza Italia Domenico Esposito, si sono presentati in conferenza stampa, nella sede dei Popolari, con la felpa del Campobasso Calcio, impegnato nella conquista della Lega pro, la vecchia serie C.

“Ci siamo candidati sotto colori di partito differenti – ha detto Esposito – ma amministriamo sotto stessi colori: quelli rossoblu”. Un messaggio per compattare il centrodestra e sostenere la squadra di calcio”.

Lo stesso esponente di Forza Italia ha criticato l’operato della maggioranza 5 Stelle soffermandosi sugli ultimi due ordini del giorno e due mozioni presentate. Pesanti le accuse all’assessore alla Cultura Paola Felice, tacciata di incapacità. “Nell’ultima seduta di Consiglio ho portato diversi argomenti, mozioni e ordini del giorno che avrebbero potuto incontrare il favore di tutta l’aula, purtroppo – ha rimarcato Esposito – così non è stato. Sono argomenti di interesse collettivo che si sono colorati di politica, quindi di niente. Ma vado avanti – ha continuato – e ho richiesto, nei giorni scorsi, una commissione congiunta Commercio e Cultura, per dare voce ai commercianti del centro cittadino che dopo 9 mesi di questa consiliatura, non hanno visto il rilancio del settore in cui operano e di questa zona importante di Campobasso. E proprio con lo spirito di fare proposte verranno loro in Commissione. Il palazzo di vetro di cui parlavano i 5 stelle è diventato opaco”.

Colagiovanni ha parlato di assenza di trasparenza e problemi evidenti della maggioranza e si è focalizzato sulla questione Polizia Municipale. “Penso che al comando vada fatto un restyling, sia per vademecum sia per dare un supporto in più. Con l’amministrazione Di Bartolomeo e con quella Battista – ha rimarcato – in cui mi sono occupato del settore, mettemmo in campo un concorso, facemmo sfilare le graduatorie, per assumere più vigili. Mi auguro che l’amministrazione Gravina, anche non volendo la sospensione o votando contro la mozione, abbia le idee ben chiare, dando un comandante al Corpo di Polizia urbana e rilanciandolo. Rilanciando quindi un Corpo – ha ribadito – che possa chiamarsi tale solo quando avrà, appunto, un comandante e un assessore che, con anima e cuore, capirà che i vigili urbani sono il veicolo per tenere la città sotto controllo 365 giorni all’anno”.

“La volontà – è stato detto dai tre esponenti del centrodestra – è quella di fare il punto sull’operato in Consiglio ogni mese”.

Carla Fasolino, che ha anche lei criticato la maggioranza per come è stata affrontata la vicenda Sea, ha sottolineato l’assenza di dialogo con i 5 Stelle. “Ho avuto iniziative con l’amministrazione Battista – ha dichiarato – oggi mi ritrovo, invece, in situazioni dove non c’è possibilità di confronto. Ci sono commissioni e consigli dove le nostre proposte non vengono nemmeno prese in considerazione e soprattutto non ci viene permesso nemmeno di avere la possibilità di confrontarci tra noi per prendere una decisione. Si è verificato che a una nostra richiesta di sospensione, addirittura hanno votato contro. Questo significa che vogliono rimarcare solo la loro maggioranza bulgara” ha concluso Fasolino.