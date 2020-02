Emergenza Coronavirus, l’appello di Assoviaggi Molise per tutelare il settore del turismo

Emergenza Coronavirus. Assoviaggi, la Federazione agenzie di Viaggio Confesercenti Molise, dopo il cominicato congiunto di altre sigle, concorda con i propositi e le misure proposte per risolvere la crisi delle imprese del Turismo. Riguardo gli sforzi del governo regionale per dare impulso e risorse al settore dell’incoming turistico, il turismo in entrata – hanno spiegato i vertici di Assoviaggi Molise – essi potrebbero essere vani, considerata l’attuale emergenza Coronavirus, non consentendo la realizzazione degli obiettivi prefissati. Il settore – hanno continuato – potrebbe essere volano di crescita e sviluppo per la nostra regione”.

Per questo motivo, l’Associazione, per garantire una tutela al comparto e scongiurare la crisi, chiede a tutti gli operatori turistici, ai fornitori di servizi integrati e alle Istituzioni, l’impegno a una più proficua collaborazione.

di red 7