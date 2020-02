Carnevale di Larino: weekend con la sfilata dei giganti di cartapesta

Share on Twitter

Carnevale di Larino 2020. Ancora due giorni per ammirare otto giganti di cartapesta in movimento che sfileranno lungo le vie del centro frentano dal pomeriggio di sabato 29 febbraio e tutta la giornata di domenica primo marzo. Un evento premiato anche quest’anno da un ambito riconoscimento arrivato dal Ministero per i Beni e le attività culturali, quello di carnevale storico d’Italia.

Tecniche sempre più affinate, qualità artistiche, un impegno totale da parte dei gruppi costruttori che non fanno altro che rinnovare l’invito a partecipare. Tanti i temi delle allegorie che spaziano dall’ambiente, al sociale, all’attualità impressi nei carri alti diversi metri tra luci, colori ed effetti speciali. Sabato la manifestazione sarà ripresa in diretta Facebook e condivisa su Instagram anche dallo staff nazionale di Carnevali d’Italia, una realtà che segue gli eventi più importanti e caratteristici della penisola e non solo.

Un percorso di promozione e supporto alla sfilata condiviso dall’amministrazione comunale e dall’associazione Larinella che hanno dato impulso a numerose iniziative.

La sfilata sarà accompagnata da numerose iniziative dedicate alle famiglie e ai bambini. Musica, animazione, truccabimbi, clown, giocolieri, spettacoli di magia, area street food e gonfiabili, visite guidate al parco archoelogico e molto altro. Gran finale domenica sera con la premiazione del carro vincitore e della migliore coreografia dei gruppi di ballo.