Bivio Campochiaro, automobilisti chiedono se sarà realizzata una rotatoria per garantire più sicurezza

Alcuni automobilisti ci hanno segnalato quello che per loro risulta essere un problema di sicurezza lungo la statale 17, nel tratto che comprende il Bivio per Campochiaro e lo svincolo per l’area industriale. In sostanza, ci hanno riferito alcune persone chiamando in redazione, non essendoci una rotatoria, gli autoarticolati che vanno in direzione Isernia e devono svoltare per la zona industriale, sono costretti a fermarsi e poi girare invadendo la corsia opposta. Siccome la manovra, con mezzi pesanti molto grandi, è difficoltosa e richiede tempo, questo comporta in prossimità di una semicurva ed essendo la strada a scorrimento veloce c’è il pericolo che le auto che sopraggiungono da Bojano non si riesca a frenare in tempo, con rischi, specialmente di sera, o col ghiaccio e la nebbia. In molti si chiedono se sia prevista una rotatoria o, comunque, qualcosa che garantisca maggiore sicurezza su una strada dove non sono mancati incidenti, anche mortali.