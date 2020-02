Scarabeo: “Elio Musacchio, orgoglio molisano. Un esempio per tanti giovani”

Il consigliere regionale Massimiliano Scarabeo ha voluto esprime le sue congratulazioni a Elio Musacchio per il successo ottenuto nel film di Federico Moccia dal titolo “Non c’è campo” . Il giovane attore molisano, nato a Roma, è originario di Capracotta.

Musacchio – ha detto Scarabeo – ha raggiunto un traguardo importante. Ha dimostrato che non si deve mai smettere di sognare. Un esempio per tanti giovani. Un ragazzo per bene e serio di cui essere orgogliosi, un esempio per tanti giovani molisani. Tenacia, perseveranza e buona volontà – ha concluso Scarabeo – sono gli ingredienti giusti per realizzare i sogni e le aspirazioni d’una vita. Ad maiora!”