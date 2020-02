Il “Tratturo” risorsa per un Molise al “Centro”

Il tratturo è l’argomento al centro del convegno a Campodipietra, alla Casa della Cultura, domani 28 febbraio dalle 17,30.

Un incontro per condividere un progetto firmato alla Piana dei Mulini, fra i tre Presidenti dei Consigli Regionali di Molise, Puglia e Abruzzo.

Un protocollo siglato il 16 giugno 2017. E’ dello scorso anno il progetto finanziato dal Cis, con capofila Campodipietra che coinvolge una sessantina di comuni per un impegno finanziario di 130 milioni di euro. A metà dicembre il riconoscimento della Transumanza patrimonio immateriale Unesco. Transumanza e tratturi sono legati.

“L’idea – hanno sottolineato gli organizzatori dell’evento e in particolare il sindaco di Campodipietra Giusepppe Notartomaso – è promuovere una possibilità comune di sviluppo e di concreta potenzialità economica con la costituzione di consorzi, reti e condivisione di un vero marchio, unicità per il progetto e per i territori attraversati dalla grande “autostrada” che ha visto servirsi di essa da millenni con il passaggio di pastori, mercanti, eserciti, turisti; che ha visto fermarsi lungo di essa le genti che hanno costruito le loro case, i nuclei abitativi oggi borghi depauperati della loro grande vitalità con un indice di spopolamento che ha dell’irreversibile, tutto sembra ribaltarsi e offrire forse l’unica vera opportunità di riscatto quasi immediato di territori lasciati a se stessi e senza un concreto obiettivo di rinascita”.

“La forza del Molise – è stato evidenziato da Notartomaso – è una forza dirompente solo se si è uniti senza campanili che dall’alto della loro caparbia resistenza ai cambiamenti dell’uomo e che l’uomo genera, nel bene e nel male, solo se si ragiona globali in intenti e progetti. Una piccola regione non può permettersi più di creare da un fiume tanti rivoli, ne sarebbe condizione di morte. E così, si è messi in campo una sovrastruttura che rendiconta azioni positive e da qui l’esplicazione pratica”.

L’evento di domani 28 febbraio si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco, Giuseppe Notartomaso, promotore dell’iniziativa, del Presidente della Giunta Regionale Donato Toma, dell’Assessore al Turismo, Cultura, Attività Produttive, Molisani nel Mondo, Vincenzo Cotugno, dell’assessore Vincenzo Niro, del vice presidente del Consiglio Regionale, Gianluca Cefaratti, dell’on.le Laura Venittelli oggi rappresentante delle azioni a favore dei contratti di fiume e di lago, dell’on.le Giorgio Lo Vecchio. A seguire, ci saranno le relazioni di Carmine Gambardella rappresentante delle Cattedre UNESCO – Benecom; Michele Pesante esperto e già a capo della struttura amministrativa dei tratturi di Foggia, Pierluigi Imperiale, massimo esperto di tratturi ed attività su di esso connesse, Cristofaro Carrino, allevatore transumante, Simone Quilici, direttore del Parco dell’Appia Antica, Fabio Pilla docente Unimol.

“Una manifestazione divulgativa – ha detto ancora Notartomaso – che proporrà azioni concrete sino alla progettazione che a breve vedrà Invitalia esporsi nel bandire gli appalti e che del Molise ne farà cantiere di cambiamento e di possibile azione di riscatto per un futuro prossimo che favorisca l’integrazione, l’economia territoriale e riduca lo spopolamento”.

di red 7