Il Comune di Lucito aderisce al progetto “Mettiamoci in gioco” 2020 promosso dal CONI Molise

L’amministrazione comunale di Lucito aderisce al progetto “Mettiamoci in gioco” 2020 promosso dal CONI Molise. Le finalità sono quelle di educare al movimento, attraverso attività ludico-motorie, gli alunni frequentanti la locale scuola dell’infanzia. La proposta, in giunta comunale, è stata avanzata dal primo cittadino Giovanni Marasca e prevede una serie di attività nei periodi febbraio/giugno e settembre/dicembre 2020. Il progetto “Mettiamoci in gioco” – fa sapere il Comitato regionale del CONI – prevede un percorso psico-motorio, condotto da un esperto individuato dal CONI, laureato in scienze motorie e con competenze specifiche riguardo alla scuola dell’infanzia. Tale percorso è basato su un programma di educazione al movimento, attraverso il gioco, con l’obiettivo di creare le condizioni ottimali allo sviluppo psico-fisico del bambino caratterizzato, fin dai primi anni di vita, da esperienze ludico-motorie che consentono, attraverso l’acquisizione degli schemi motori di base, di interiorizzare i fondamentali riferimenti spazio-temporali, di acquisire autonomia e stabilire relazioni attraverso il movimento ed il gioco. Uno stile di vita attivo può risultare difficile nella maturità ma si può perseguire in maniera naturale ed efficace se condotto fin dalla scuola dell’infanzia.