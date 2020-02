Coppa Italia: Tre Pini Matese sconfitta in Abruzzo contro la Torrese per 2-0

È iniziata con una sconfitta l’avventura nella Coppa Italia Nazionale per il Tre Pini Matese. La squadra del presidente Pepe per il secondo anno consecutivo rappresenta il Molise fuori dai confini regionali. Ieri l’undici bianco verde ha perso 2-0 in casa della Torrese. Gli abruzzesi sono passati in vantaggio al 28eismo con Di Federico e sul triplice fischio Francesco Di Federica ha trovato il jolly di giornata con un tiro da fuori area che si è infilato all’incrocio. Un 2-0 che mette in salita la gara di ritorno per il Tre Pini Matese, il 4 marzo si gioca con il favore del campo. Adesso testa al campionato domenica trasferta a Capriati a Volturno per affrontare l’Aurora Capriatese. I bianco verdi sono ancora in lotta per agganciare il primo posto, il Comprensorio Vairano è solo a meno sei.

TABELLINO

Torrese-Tre Pini Matese (1-0) 2-0

Torrese: Abate, Martella, Maloku, Nepa, De Cesaris, Fuschi, Mosca, Gelsi, Esposito, Di Benedetto Di Federico. A disposizione: Di Giuseppe, Di Sabatino, Ferri, Di Lodovico, D’Orazio, Titianu, Compagnoni, Di Francesco, Puglia. Allenatore: Cristofari

Tre Pini Matese: Gallone, Valletta, Vecchio N., Scognamiglio, Riccio, Paolella F., Ricci, Vecchio N., Ciardiello, Paolella O., Ferrante. A disposizione: Napolitano, Catapane, Santagata, Marocco, Iannelli, Santangelo, Di Nardo. Allenatore: Camorani.

Arbitro: Vincenzi sezione di Bologna coadiuvato da Pulcinelli e Macripò sezione di Siena.

Reti: 28′ Di Federico, 34 Di Francesco F.