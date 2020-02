Chaminade Campobasso ottiene la qualifica di Scuola calcio èlite

Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC Molise ha assegnato alla Chaminade Campobasso la qualifica di Scuola calcio èlite. Una categoria top alla quale si accede solo se la società possiedono alcuni requisiti specifici stabiliti alla FIGC. Negli ultimi anni il club del presidente Bossi e di patron Scarnata ha lavorato duramente per migliorare l’offerta nei confronti dei tesserati. Non solo futsal ma anche calcio e l’unione con la Primavera Calcio del presidente Panichella, altro club storico del panorama giovanile molisani. Nell’anno del ventennale la Chamiande Campobasso ha ottenuto il più alto riconoscimento di eccellenza tra le società del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC. Grande soddisfazione per il coordinatore della Scuola Calcio Massimiliano Marsella: ” Due anni fa ci siamo prefissati un obiettivo e grazie agli sforzi di tutti: società, staff tecnico e segreteria oggi siamo qui a condividere la qualifica di Scuola Calcio èlite. – prosegue il mister- Permettetemi di ringrazio la società che ha creduto in me, io voglio ringraziare due persone in particolare Siro D’alessandro Responsabile tecnico dell’attività di base con il quale collabora da 4 anni e Domenico Martinelli da quest’anno Responsabile tecnico categorie Giovanissimi e Allievi. Entrambi hanno messo a disposizione della Chaminade non solo le loro competenze tecniche ma sopratutto quelle umane, dando lustro alla nostra società”. La Scuola Calcio Chaminade sa che questo è un traguardo importante e contemporaneamente un nuovo punto di partenza. Proseguire su questa strada e puntare alla valorizzazione dei giovani molisani questo il principale obiettivo del club.