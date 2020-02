Basket di Serie D sconfitta interna per l’Ennebicì

Quarta sconfitta consecutiva per la formazione biancoblù a beneficio della squadra più solida e completa di tutto il campionato. Ancora una volta i molisani pagano un rientro non positivo dagli spogliatoi. L’ultimo parziale sarà soltanto garbage time, con i due allenatori che offrono un importante minutaggio a coloro che nel corso del campionato non hanno trovato spazio.

10 – 19: i primi dieci minuti sono per lo più composti dalla ormai consueta sofferenza nel pitturato, con un’Ennebicì che fatica ad enfatizzare il proprio punto di forza e cioè il contropiede. Nelle rarissime volte che lo fa segna anche con i lunghi in transizione, De Santis su tutti.

22 – 35: nonostante i campobassani rispettino il piano-partita stringendo la propria difesa in area, gli abruzzesi trovano continuità anche dall’arco, rendendo del pari inutili i tentativi di piazzare una difesa a zona nella speranza di invertire l’inerzia della partita. Pasquini F. si dimostra bravissimo a smistare la palla dal post basso, collezionando innumerevoli assist per i compagni posizionati dall’arco.

27 – 51: il terzo quarto rispecchia complessivamente la partita dei ragazzi dei Coach Filipponio e Ladomorzi, lenti, timorosi, poco decisi in ogni scelta operata, ma soprattutto ancora una volta senza il corretto atteggiamento necessario a stare sul parquet. Solo cinque i punti realizzati in un quarto. Non crediamo ci sia altro da aggiungere.

51 – 66: anche se vero che gli ultimi dieci minuti sono quelli in cui la squadra di casa dà il meglio di sé, stavolta la vittoria nel parziale è meramente frutto della scelta da parte di entrambe le compagini di schierare i moltissimi under a disposizione, positiva in tal senso per la Ennebicì.

Al cospetto della seconda in classifica la squadra campobassana mostra poco carattere, nonostante non avesse niente da perdere. Non è stata la partita che ci si aspettava, a testimonianza del fatto che c’è ancora moltissimo lavoro da fare.

TABELLINO

Ennebicì: Eliseo L. 13, Russo 10, De Santis 8, Tondi 5, Esposito 5, Bozza 5, Marinelli 3, De Vivo 2, Brigante, Di Biase, Brienza, Eliseo G. 0.

Ortona: Pasquini 15, Capone 14, Borromeo 10, Ferrante 9, Pascale 7, Morelli 7, Civitarese 3, Colaluce, Valente 1, Novelli 0

RISULTATI ALTRE PARTITE:

San Salvo – Teramo: 65 -70 dts

Chieti – Pineto: 61 – 66

Campli – Spoltore: 79 – 61

Lanciano – Montesilvano: 72 – 71

Campobasso – Ortona: 51 – 66

CLASSIFICA

1. CAMPLI  26

2. ORTONA  24

3. TERAMO  18

4. SPOLTORE  16

5. MONTESILVANO  16

6. LANCIANO  14

7. CAMPOBASSO  8

8. PINETO  8

9. SAN SALVO  6

10. CHIETI  2