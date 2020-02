Auto rubate con telai contraffatti, Polizia Stradale denuncia un campobassano

Operazione anticontraffazione da parte della Polizia Stradale di Campobasso che nell’ambito di controlli contro il riciclaggio di macchine è riuscita a bloccare un raggiro articolato e condotto da esperti truffatori. Hanno quindi denunciato per riciclaggio un uomo di 35 anni, del posto.

Gli agenti hanno infatti individuato due veicoli di recentissima immatricolazione a cui era stato sostituito il numero di telaio impedendo così che ne venisse identificata la provenienza. Le auto erano infatti state rubate.

Si tratta di due Nissan Qashqai, prese dai ladri in provincia di Napoli, le quali erano quindi, come dicono i malviventi in gergo “ripulite”, sostituendo, appunto, il numero del telaio che permetteva una libera circolazione e di superare ogni controllo anche in sede di revisione periodica alla Motorizzazione.

Gli agenti della Stradale, però, avevano notato che qualcosa non andava e attraverso verifiche attente, scrupolose, sono riusciti a individuare il meccanismo truffaldino.

Hanno quindi sequestrato le due auto taroccate ora di nuovo a disposizione dei legittimi proprietari.

Di red 7