Agenzia per la ricostruzione post sisma: Toma nomina il commissario, è Antonio Lastoria

Il presidente della Regione Donato Toma ha nominato, con un proprio decreto, Antonio Lastoria commissario dell’Agenzia regionale per la ricostruzione post sisma. Lastoria in passato è stato dirigente della Cattolica e direttore generale della salute alla Regione Molise. La nomina del commissario si è resa necessaria dopo le dimissioni, protocollate la scorsa settimana, di Manuel Brasiello dal vertice dell’Agenzia. La giunta regionale ha dato mandato al direttore del Terzo Dipartimento di avviare le procedure per formare il nuovo elenco degli idonei per il conferimento dell’incarico di direttore dell’Agenzia post sisma. In attesa di queste procedure, considerata la necessità di garantire continuità alle attività dell’Agenzia di ricostruzione, è stata disposta la nomina del commissario.